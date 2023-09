Trovata cocaina in un appartamento: carabinieri aggrediti da un'intera famiglia

Perquisizione domiciliare assai movimentata a Molinella nell'ambito di un'operazione anti-droga, finita con un arresto e tre denunce. Coinvolta un'intera famiglia.

Da quanto si apprende, i Carabinieri della Compagnia di Molinella, nel corso del pomeriggio di venerdì 22 settembre, hanno arrestato un 48enne di origini tunisine, residente a Molinella, pregiudicato, accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e\o psicotrope, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

Parapiglia durante il controllo domiciliare

Il tutto origina da una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica di Bologna in merito ad un'attività di spaccio di stupefacenti , durante la quale è stato coinvolto il 48enne .

L’uomo, rintracciato dai militari all’interno di un bar del paese, è stato accompagnato presso la sua abitazione per dar seguito alle operazioni di perquisizione. Una volta arrivati davanti al portone condominiale, il 48enne ha suonato al citofono del suo appartamento e, dopo brevi frasi pronunciate alla moglie in lingua araba, ha terminato con la parola “carabinieri”, come per avvertirti della loro presenza. A quel punto - ricostruiscono i militari - l'uomo ha iniziato a manifestare nervosismo e insofferenza al controllo, tanto che una volta aperto il portone ha cercato di non far entrare i militari esercitando prima una certa resistenza per poi passare ad un atteggiamento aggressivo con spinte, pugni e schiaffi. Nel frattempo il 48enne ha cercato di avvertire la famiglia, esclamando ad alta voce la frase “…distruggete il telefono..”. I militari, con non poche difficoltà, hanno raggiunto l’appartamento dove, ad attenderli, c’era la moglie connazionale e le due figlie minori di 16anni, le quali si sono subito opposte al controllo , mettendosi in posizione tale da impedire l’accesso all’interno dell’abitazione. La moglie ha ripetutamente spintonato i militari, impedendogli di procedere alla perquisizione domiciliare mentre le due ragazzine, nel tentativo di raggiungere il padre nell’atrio , hanno aggredito i militari a morsi e spinte.

Durante il trambusto una delle due adolescenti è risalita velocemente in casa chiudendo la porta di ingresso. Solo grazie all’abbattimento della stessa, i militari sono riusciti ad entrare nell’appartamento e a iniziare la perquisizione. Durante le operazioni i carabinieri hanno rinvenuto due telefoni cellulari in uso all’uomo e 5 involucri di cocaina, del peso complessivo pari a 4.5 grammi, nonché materiale utilizzato per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Carabiniere in ospedale, nei guai anche due minorenni

Uno dei carabinieri aggrediti è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Budrio per le cure mediche del caso, riportando escoriazioni e lesioni da morso alle mani e alle braccia, giudicate guaribili in sette giorni. Al termine delle attività e dopo le formalità di rito, lo stupefacente rinvenuto e il restante materiale è stato sequestrato, mentre l’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è stato arrestato.

Dopo la celebrazione del rito direttissimo, svoltasi nella mattinata di sabato 23 settembre , il 48enne è stato sottoposto alla misura cautelare giornaliera dell’obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia giudiziaria.

Le tre donne, invece, sono state denunciate per resistenza a Pubblico Ufficiale e Lesioni personali