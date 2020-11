Panini zeppi di cocaina, scatta arresto in via Riva Reno

Panini imbottiti di droga e cocaina nascosta nel fanalino della bici. Così è finito nei guai un 18enne marocchino, tratto in arresto ieri sera. Il giovane dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fin di spaccio e sanzionato per violazione coprifuoco.

Da quanto si apprende, intorno alle 23.15 in via Riva di Reno una pattuglia della polizia ha incrociato il soggetto, in sella a una bici. L'orario era quello del coprifuoco. Il giovane è così stato fermato . Durante l'identificazione si è rivelato agitato, insospettendo gli agenti. Sottoposto a perquisizione, nel fanalino anteriore della bici, parzialmente staccato dalla sede, i poliziotti hanno rinvenuto due involucri di cocaina (totale 1,32 grammi).

All'esito della perquisizione personale, inoltre, il 18enne è stato trovato in possesso di 240 euro in contanti e alcuni grammi di hashish nelle tasche.

La scoperta più sorprendente però è avvenuta esaminano la busta di plastica che il soggetto aveva con sé: al suo interno c'erano varie baguette, alcune delle quali presentavano uno strano rigonfiamento. Aprendole gli operatori hanno trovato una bilancia digitale tascabile e altri 50 grammi i cocaina.