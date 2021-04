Cocaina nel parchetto di via Salgari, scattano le manette

In diretta i poliziotti hanno assistito allo spaccio di sostanze stupefacenti . Nei guai un 47enne

Nella giornata di ieri nel quartiere Pilastro la Squadra mobile ha proceduto all'arresto per spaccio di stupefacenti di un cittadino tunisino del 1974, già pregiudicato per reati di droga.

E' accaduto nel corso di un servizio effettuato in seguito ad alcune segnalazioni pervenute in Questura. Da quanto si apprende, i poliziotti hanno assistito a una cessione di stupefacente(cocaina) nel parchetto nei pressi di via Salgari. A quel punto gli operatori sono intervenuti fermando lo spacciatore.

La perquisizione è stata estesa poi alla sua abitazione, poco distante, dove sono stati rinvenuti ulteriori 60 grammi di cocaina. Inoltre l’uomo è stato trovato in possesso di 2.250 euro sottoposti poi a sequestro penale. Su disposizione del pm l’uomo è stato tradotto in carcere in attesa della convalida.