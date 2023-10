Blitz del cane Jane in un negozio: scoperti cannabis e profumi contraffatti

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, nel corso di un controllo sulla regolare emissione degli scontrini presso un esercizio commerciale nel comune di Marzabotto, hanno rilevato la presenza di alcune confezioni di profumi, di note marche e brand famosi, poste in vendita a prezzi ampiamente concorrenziali. Gli approfondimenti del caso hanno acclarato che i prodotti esposti fossero contraffatti; pertanto si è proceduto ad eseguire una perquisizione che ha consentito di sequestrare un totale di 140 confezioni di profumi.

Durante le attività, è stata rinvenuta anche un’ampolla usata per l’inalazione di sostanze stupefacenti, motivo per il quale è stato richiesto l’ausilio di una unità cinofila; grazie al fiuto del cane Jery, sono stati, altresì, rinvenuti, all’interno del locale, oltre 40 grammi di cannabis.

Al termine dell’attività, il titolare del negozio è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica, oltre che per la commercializzazione di prodotti contraffatti, anche per detenzione, a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

"Questa operazione - rimarcano le Fiamme Gialle - testimonia la trasversalità dell’azione delle fiamme gialle, che, nell’ambito della loro attività di polizia economico-finanziaria, assicurano, non solo il rispetto delle norme fiscali, ma si adoperano anche per contrastare efficacemente lo spaccio di stupefacenti e il commercio di prodotti contraffatti e non sicuri, che danneggiano il mercato, sottraendo risorse alle imprese sane che rispettano le regole, oltre a mettere a rischio la salute".