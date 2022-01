Spaccio di droga, questore chiude un bar per 10 giorni

Licenza sospesa e chiusura per 10 giorni. È quanto disposto dal questore di Bologna nei confronti del bar 'Grandi' di via Ferrarese, in Bolognina. I motivi sono da ricercarsi nel fatto che il locale, dai controlli svolti dalla Polizia amministrativa e dagli agenti del commissariato Bolognina, è risultato frequentato da persone con precedenti per spaccio di droga e da consumatori di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento di sospensione della licenza, emesso dal questore, è stato eseguito ieri pomeriggio. La decisione di chiudere temporaneamente il locale è stata presa a seguito di due controlli: il primo è scattato quando gli agenti del commissariato Bolognina hanno notato, fuori dal bar, due persone che, secondo loro, erano un pusher e un consumatore di droga che stavano concludendo uno scambio.

Quando si sono avvicinati per controllarli, però, sette-otto avventori sono usciti dal bar per ostacolarli e consentire ai due di scappare. Il giorno dopo i poliziotti sono tornati assieme ai colleghi della Polizia amministrativa trovando nel locale un tunisino con precedenti per spaccio un italiano che aveva con sé un po' di eroina e che è stato sanzionato per uso personale. Vista la situazione, a quel punto la Questura ha deciso di sospendere per 10 giorni la licenza del bar.