Droga tra le siepi e servizio 'espresso' in auto: così si spaccia alla Croce Coperta

Droga nascosta tra le siepi per evitare di finire nei guai durante possibili controlli delle forze dell'ordine. E' lo stratagemma usato nella zona della Croce Coperta per spacciare cocaina. Un modus operandi ben architettato che però è stato intercettato dai carabinieri. E che ha inguaiato un 32enne.

Nascondiglio tra le fronde e poi il servizio di 'coca'-drive

Ma procediamo per gradi. Secondo la ricostruzione dei militari l'uomo fermato - cittadino marocchino - si recava in bici sul luogo dello smercio. Per evitare di correre rischi, nascondeva la droga in una recinzione metallica, dietro a una siepe sulla pubblica via. Da qui poi la prelevava poco prima di cederla ai clienti, ai quali dava appuntamento nelle vicinanze.

L’astuto espediente è stato smascherato ieri pomeriggio dai Carabinieri della Stazione Bologna Corticella, che dopo un’attenta osservazione, hanno sorpreso in via Giuseppe Brini l’uomo mentre passava una dose di cocaina a un’automobilista. La sostanza veniva servita in modalità 'drive', ovvero passata dal finestrino dell’auto, senza neppure bisogno che la clientela scendesse dal proprio mezzo. Un modalità di smercio dunque celere e furba.

La droga sequestrata

mangiata la fogli, i militari hanno dunque fermato sia il pusher cge l’acquirente. Il secondo è stato pizzicato con mezzo grammo di cocaina, pagato 35 euro. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati, il marocchino è stato arrestato e il 'cliente' segnalato alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti. Non solo. Nel corso della perquisizione personale, l’arrestato è stato trovato in possesso di altre cinque dosi di cocaina, del peso complessivo di 2,5 grammi, custodite in un contenitore metallico calamitato, idoneo per il fissaggio sulla bicicletta o altri metalli.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato tradotto in camera di sicurezza in attesa del Giudizio direttissimo.