Droga confezionata come snack, carabinieri arrestano un 33enne

Droga confezionata nelle carte delle merendine e pronta per essere venduta. È quello che i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bologna centro hanno trovato a casa di un 33enne. Da tempo i militari sospettavano che l’uomo, disoccupato e incensurato, fosse coinvolto in un traffico di droga. Così lo hanno fermato e identificato proprio nel momento in cui, al volante di un’utilitaria, ha fatto rientro a casa.

In casa droghe di diversi tipi

Nel suo appartamento nel quartiere Navile l’uomo aveva quasi 1,3 chili di droga, suddivisa tra panetti di hashish a forma di snack con la scritta “Mars” e “Kinder Bueno”, involucri di cocaina, Mdma e ketamnina, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento. Nell’appartamento c’erano anche due coltellini con tracce di sostanza stupefacente e oltre 5600 euro in banconote di vario taglio.

La droga e il resto del materiale è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato arrestato e si trova in carcere alla Dozza in attesa di giudizio.