Droga camuffata da merendine e nascosta nel piumone: 34enne nei guai

Una casa piena di droga. Panetti dentro confezioni che riproducevano goffamente gli incartamenti di merendine, e nascosti dentro il piumone del letto, nell’armadio e nelle scatole di scarpe. È quello che hanno trovato i poliziotti durante un controllo avvenuto ieri, 10 maggio, all’interno di un’abitazione in via Donato Creti, e per i quali hanno arrestato un uomo di 34 anni.

La casa era già da tempo attenzionata dalla polizia. Sospetti fondati, visto che gli agenti hanno trovato 700 grammi di hashish camuffato da snack. La stessa tecnica con cui una rete di pusher era riuscita a creare un giro di spaccio sotto le Due Torri. Dentro la cabina armadio, i poliziotti hanno trovato anche due bilancini di precisione e un borsello di stoffa con 1800 euro in contanti. Undici panetti erano nascosti dentro le scatole delle scarpe. L’uomo, che aveva già precedenti penali tra cui reati per droga, è stato arrestato in attesa della convalida.