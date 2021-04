Droga e spaccio: scattano tre arresti

Triplice arresto da parte di polizia e carabinieri per possesso e spaccio di droga, in Bolognina e San Donato. Il primo a essere arrestato, intorno alle 16 di ieri è stato un 42enne cittadino tunisino irregolare, bloccato dagli agenti mentre correva lungo via della Campagna verso San Donato. Addosso a lui sono stati trovati qualche gramo di cocaina ed eroina, oltre a del contante.

in Bolognina, nella giornata anche un cittadino italiano classe 1980 è stato arrestato dalla squadra mobile, per aver resistito a un controllo. Il 41enne poi è risultato avere addosso una dose di cocaina e circa 140 € in contanti.

Sempre ieri, verso sera, in Bolognina è finito in manette, ma questa volta da parte dei carabinieri, un 27enne cittadino pakistano. E’ successo in Piazza Gavinelli, dove il 27enne era stato visto scambiarsi qualcosa, che poi sono risultati essere 17 grammi di eroina. Anche in questo caso, sono scattate le manette.