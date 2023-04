"Buttala nel water!", poi ferisce e prende a morsi i Carabinieri: 4 nei guai per droga

Giornata movimentata al quartiere Navile finita con l'arresto di un cittadino marocchino di 39 anni. Ai Carabinieri della stazione San Ruffillo era arrivata una segnalazione su una possibile attività di spaccio all'interno dell'abitazione dell’uomo, con precedenti e sottoposto all'obbligo di firma alla P.G., così lo hanno atteso all'uscita.

Arrivati sotto casa per procedere alla perquisizione, il 39enne ha perso la testa e ha urlato "buttala nel water", per far sì che la moglie si liberasse degli stupefacenti che infatti non sono sono stati rinvenuti all'interno dell'abitazione, mentre sono state trovate una sciabola e una katana.

Ha peggiorato la sua situazione scagliandosi contro i militari e aggredendoli anche a morsi. Un Carabiniere ha riportato una lesione e il 39enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per possesso illegale di armi.

La volante del commissariato Bolognina-Pontevecchio in via Duse ha denunciato un cittadino marocchino di 40 anni trovato con 3 grammi di cocaina, mentre gli agenti dell'UPG in via del Cardo, dopo aver notato un uomo che urlava in strada, lo hanno fermato e denunciato per spaccio perchè trovato in possesso di 6 grammi di cocaina. Si tratta di un cittadino marocchino di 24 anni.

Alcuni giorni fa, i Carabinieri della Stazione di Castiglione dei Pepoli hanno arrestato due persone dopo la perquisizione delle abitazioni. di Monzuno e Castiglione. Si tratta di un 34enne italiano e di un cittadino tunisino 28enne. In totale sono stati sequestrati 7 etti di droga e 5.400 euro.

Controlli in Montagnola e Stazione

Con l'ausilio del personale dell'Esercito, impegnato nel servizio "Strade sicure", le forze dell'ordine hanno messo in atto il servizi di controllo interforze nelle zone calde della città con accertamenti anche negli esercizi commerciali. Il cane Jago ha fiutato nel parco della Montagnola alcuni grammi di hashish e marijuana nascosti al di sotto delle panchine.

hanno fermato nel parco della Montagnola un cittadino tunisino di 30 anni, con precedenti. Quelle che apparivano difficoltà di linguaggio sono state subito chiarite: in bocca aveva 7 dosi di cocaina per 3,5 grammi. E' stato denunciato per spaccio.

In zona stazione, i militari della stazione Corticella hanno denunciato un cittadino gambiano di 33 anni, con precedenti, trovato con 15 grammi di hashish e 582 euro in banconote di piccolo taglio.