Droga e siringhe nel cortile del palazzo: il pusher in manette ha solo 15 anni

Un appostamento in borghese dopo la segnalazione di alcuni residenti ha portato all'arresto di un 15enne italiano, residente in provincia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ successo la mattina del 25 agosto, quando i Carabinieri hanno organizzato un servizio di osservazione davanti al cortile di un palazzo, dover, secondo quanto riferito da alcuni cittadini, che avevano trovato a terra anche siringhe sporche di sangue, sostavano alcuni adolescenti probabilmente per acquistare droga.

I sospetti erano fondati, infatti i militari hanno notato un ragazzo con fare "guardingo" e agitato che è stato identificato e perquisito.

L'attività ha portato quindi al sequestro di un panetto di hashish, del peso complessivo di 118 grammi, che il ragazzo, di soli 15 anni, teneva nel garage dell’abitazione: lì sono stati anche trovati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, un grinder e due coltelli con le lame sporche di sostanza stupefacente.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, il 15enne è stato portato in un Istituto Penale per Minorenni. Ieri, 28 agosto, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Bologna ha convalidato l’arresto ed emesso la misura cautelare del collocamento in comunità.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Radiomobile di San Lazzaro, durante un controllo stradale, hanno arrestato, in via Russo, un italiano di 44 anni trovato con 7 grammi di cocaina e un coltello. L'uomo è stato denunciato anche per detenzione abusiva di armi. E' stato disposto il processo con il rito direttissimo.

Sempre su segnalazione dei residenti, nei giorni scorsi due giovani di 19 anni sono stati arrestatati dalla Squadra mobile. Dopo aver fermato il "cliente", che aveva acquistato una dose di cocaina da tre pusher, gli agenti hanno deciso di intervenire.