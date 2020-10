Droga dalla Spagna a Bologna, destinazione Frosinone: tre in arresto

Ancora un'operazione antidroga, questa volta partita dalla Squadra mobile di Frosinone che all'alba di oggi, 21 ottobre, ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano e due stranieri, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Come riferisce Frosinone Today, lo stupefacente arrivava dalla Spagna a Bologna, dove alcuni parenti dei due stranieri lo affidavano a vari corrieri che avevano il compito di trasportarlo fino a Frosinone. Uno di questi fu sorpreso dagli agenti della Squadra Mobile con 7,5 chili di cocaina rinvenuta a bordo di un'auto, nascosta in una intercapedine realizzata ad hoc, accessibile con l’ausilio di un sofisticato sistema.

L’attività investigativa, iniziata nel 2018, ha portato alla luce un fiorente traffico di sostanze stupefacenti, che arrivavano sulla piazza del capoluogo ciociaro, grazie alla complicità di due narcotrafficanti, fratelli di origine marocchina, residenti da tempo nel frusinate.

A seguito dell’ingente sequestro il gruppo criminale per eludere le investigazioni ha cercato di mettere in atto tutta una serie di escamotage, come l’utilizzo per il trasporto di veicoli appositamente noleggiati.

E' di ieri 20 ottobre l'ultima operazione anti-droga che ha portato a 19 ordinanze di custodia cautelare in carcere, in varie province, a carico di componenti di di un'organizzazione composta da cittadini nord africani. Da quanto si apprende, uno degli arrestati, faceva base a Castenaso.

Sempre nella giornata di ieri, la Guardia di Finanza ha arrestato una 35enne all'autostazione di Bologna: all’interno di uno zaino, le fiamme gialle hanno trovato una calza con una cinquantina di ovuli, contenenti 540 grammi circa di eroina e 120 di cocaina.