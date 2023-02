Dall'Olanda ai locali della movida: la droga dello stupro arriva nei flaconi di detersivo | VIDEO

Un'indagine partita alla fine del 2021, a seguito del sequestro di due etti di mefedrone, la cosiddetta droga dello stupro, individuata su segnalazione di uno spedizioniere di Calderara di Reno. I Carabinieri del comando provinciale di Bologna hanno tratto in arresto 5 persone italiane, dai 30 ai 40 anni, ritenute responsabili di traffico di stupefacenti: si tratta di due calabresi, già ai domiciliari a Bologna e Potenza, e tre complici incensurati che gravitavano in città.

"Le indagini ha ricostruito il sodalizio criminale dell'importazione del GBL, precursore della droga dello stupro o dello sballo che una volta assunto produce effetti simili alla cocaina e all’ecstasy - ha detto ai cronisti il capitano Leonardo Bricca che guida il comando di Borgo Panigale - in Olanda viene venduto anche come prodotto di pulizia per i cerchioni delle auto, mentre in Italia è inserito nelle tabella del testo unico sugli stupefacenti ed è disponibile in cristalli o in forma liquida. Si tratta di sostanze di nicchia, ovvero spacciate nei locali della movida bolognese, quindi la domanda fornisce gà l'offerta. Non essendo una droga molto conosciuta - conclude Bricca - ci preme far sapere come starle lontano".

Il modus operandi

Le sostanze venivano acquistate su un sito internet olandese per poi arrivare in Germania, dove venivano re-impacchettate in flaconi di detergente, cambiando anche il mittente. In pratica un collo proveniente dai Paesi Bassi avrebbe destato maggiori sospetti. Poi venivano indirizzati a destinatari talvolta ignari a Bologna e in Calabria.

Le investigazioni, coordinate dal pm Flavio Lazzarini, si sono avvalse anche della collaborazione della polizia tedesca e del DCSA - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, l'organismo interforze istituito nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e alle dipendenze del Capo della Polizia.

"E' stata una corsa contro il tempo - ha detto il tenente Stefano Bacci - perchè utilizzando il codice di tracciamento dei pacchi a volte abbiamo avuto solo un giorno per bloccare le spedizioni".

Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati oltre 12 chili di GBL e uno di mefedrone, spedizioni che in 7-8 mesi di indagine avrebbero fruttato oltre 20mila euro al mese. Le forniture, per sfuggire ai controlli, venivano spesso pagate con Bitcoin.

L'operazione dell'Arma si affianca a quella della Guardia di Finanza che hanno smantellato una rete di 'narcos' provenienti dalla stessa zona della Nigeria, che inviavano corrieri in aereo dall'Italia a Lagos (Nigeria), dove, una volta ingerite le sostanze, ripartivano per Addis Abeba (Etiopia), per poi raggiungere il nostro paese. Due arresti anche in Appennino.