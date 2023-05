Trafficanti al palo: tra casa e auto 10 chili di droga, pistola e tanto denaro

Appostamenti, perquisizioni e collaborazione tra questure hanno portato all'arresto di due trafficanti di stupefacenti e il sequestro di quasi 10 chili di droga, di denaro e di una pistola con matricola abrasa.

Da alcuni giorni gli investigatori delle Squadre Mobili di Bologna e Reggio Emilia stavano monitorando un cittadino albanese 37enne con precedenti per traffico di droga, residente in Reggio Emilia nell’area della stazione storica. L'uomo era sospettato di essere un corriere con una notevole capacità di traffico e trasporto di droga in tutta la regione.

Nella giornata di ieri l’uomo, tenuto d'occhio, dopo aver fatto alcuni giri a Reggio Emilia, si è diretto verso a Bologna ed è stato stato fermato in località Le Budrie di San Giovanni in Persiceto, insieme al personale del Commissariato.

Durante perquisizione dell'auto, gli investigatori hanno rinvenuto un panetto di cocaina del peso di un chilo e 19.950 euro contanti.

Arresti in contemporanea

In contemporanea, a Reggio Emilia altri agenti hanno continuato gli appostamenti sotto l'abitazione del corriere che sotto quella di un connazionale, sita in località San Bartolomeo, dove si era recato in giornata prima di dirigersi a Bologna.

I poliziotti hanno individuato un uomo, anch’egli cittadino albanese di 46 anni e con precedenti legati al traffico di droga. La perquisizione personale e del veicolo su cui stava salendo ha permesso di trovare, nel baule, all’interno di uno zaino, quasi 6 chili di cocaina, una ventina di marijuana e un revolver Taurus con matricola abrasa con 50 cartucce.

All’interno dell’abitazione, poi, dentro una valigia trolley 2,6 chili di di hashish e la somma in contanti di 9.290 euro, all’interno di un cassetto del comodino della camera da letto.

entrambi sono stati quindi arrestati: "L’operazione - fanno sapere le Squadre mobili - ancora nella fase delle indagini preliminari, ha evidenziato da un lato la proficua collaborazione tra Uffici investigativi del distretto Emiliano e, dall’altro, ha confermato la capacità della criminalità di matrice albanese di commerciare rilevanti quantitativi di cocaina in Regione".

Nei giorni scorsi, un cittadino albanese 31enne è stato arrestato per spaccio in zona San Donato dalla Squadra mobile. Dentro un marsupio sono stati rinvenute circa 50 dosi di cocaina. Decisi ad approfondire l'attività emeresa, i poliziotti si sono presentati pure a casa del 31enne, trovando ben altri 260 grammi di cocaina divisa tra buste e dosi, e in una scatola da scarpe contenuta dentro l'armadio anche il probabile frutto dello spaccio, e cioè 155mila euro in contanti. Oltre alla cifra, nel corso della perquisizione è stato sequestrato abche un Rolex originale, del valore approssimato di circa 20mila euro, la stessa cifra che più o meno avrebbe potuto fruttare la droga sequestrata se immessa in commercio al dettaglio.