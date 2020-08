Spaccio di cocaina in centro, residenti fanno un esposto: un arresto

La polizia ieri sera ha arrestato un cittadino albanese, classe 1991, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, seduto in via dell'Orso, è stato perquisito dagli agenti ed è stato trovato in possesso di circa cinque grammi di cocaina, divisi in otto involucri, 165 euro in banconote da piccolo taglio e due cellulari.

Il ventinovenne, con diversi precedenti, è risultato essere irregolare sul territorio e sarà processato oggi per direttissima. L'arresto arriva dopo una serie di controlli per un esposto fatto a fine luglio da alcuni condomini e residenti della zona per segnalare la situazione di degrado e spaccio.