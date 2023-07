Oltre 60 chili di droga nei trolley e in casa, traffico "in grande stile" al Savena

Nei giorni scorsi, la Polizia ha arrestato in flagranza un cittadino albanese di 20 anni, incensurato, e un italiano di 56 anni, con precedenti, per spaccio di stupefacenti.

Le diverse segnalazioni hanno fatto scattare i controlli più serrati in via Misa, quartiere Savena: gli operatori delle volanti e dell’UPGSP hanno visto un uomo uscire dall’appartamento e caricare due trolley nel bagagliaio dell'auto, poi si è diretto in un parcheggio di via Guelfa, è sceso dall'auto e si è allontanato. Pochi minuti dopo, hanno notato un ragazzo, il 20enne arrestato, che ha aperto il bagagliaio e si è messo alla guida dirigendosi verso la tangenziale.

Dopo aver seguito l’auto lungo il tragitto, all’altezza di via Nuova Galliera, gli operatori di Polizia hanno bloccato l’auto: all’interno dei due trolley hanno trovato complessivamente circa 58 kg di hashish.

In casa oltre 5 chili di stupefacenti

Successivamente gli operatori di Polizia estendevano il controllo anche all’abitazione di via Misa che risultava nella disponibilità di un italiano di 56 anni, già gravato da pregiudizi di Polizia in materia di stupefacenti; all’interno i poliziotti hanno trovato altri 3,5 kg di marijuana e 1,5 kg di hashish, oltre ad un altro chilo e mezzo di hashish rinvenuto all’interno di un contro-soffitto in cartongesso.

Le ricerche approfondite hanno permesso di trovare anche 150 grammi di cocaina e circa 1.200 euro in contanti.

Complessivamente 700.000 euro la stima del valore al dettaglio degli stupefacenti sequestrati, fa sapere la questura. I due sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio e sono stati rinchiusi al carcere della Dozza.

E' di questi giorni la condanna di 27 persone (la più alta a dieci anni) del gup Maria Cristina Sarli nel processo nato dall’inchiesta della Squadra mobile della Questura di Bologna, coordinata dal pm della Dda Roberto Ceroni, sullo spaccio di cocaina nella zona della Barca.

L’inchiesta portò nel luglio del 2022 a 34 misure cautelari, con le accuse, a vario titolo, di associazione finalizzata al narcotraffico, detenzione ai fini di spaccio, riciclaggio. La polizia sequestrò alcuni chili di cocaina, 70 di marijuana, dieci di hascisc, oltre a nove pistole, sei delle quali provento di furti in abitazione e tre clandestine, e denaro in conti corrente.