L'auto zeppa di droga fermata sulla nuova Bazzanese

Dopo la maxi operazione che ha inchiodato una rete "sfrontata e violenta" di pusher, e la cessione di hashish a un minore davanti a una scuola, un altro arresto per fatti di droga nel territorio bolognese. Stavolta le manette sono scattate nel Comune di Zola Predosa, dove l'altro pomeriggio la Polizia Stradale, nell’ambito di controlli mirati sul territorio, ha fermato un'auto sulla strada provinciale n.569 “nuova Bazzanese”. Alla guida un cittadino nigeriano, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Doveva essere un normale controllo stradale e invece durante l'ispezione del veicolo è stato individuato un involucro, occultato sotto al sedile del passeggero. Insospettiti, gli agenti hanno approfondito, riscontrando che trattavasi di un ingente quantitativo di cocaina (oltre un kg). Da qui una successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione del soggetto, ad Ozzano dell’Emilia, ha portato alla scoperta di altra sostanza stupefacente suddivisa in vari involucri.

Alla luce della quantità di sostanza stupefacente sequestrata e il confezionamento in dosi pronte alla vendita - rilevano gli agenti - non si esclude che la stessa fosse destinata alla piazza di spaccio bolognese. Per l'automobilista sono dunque scattate le manette.