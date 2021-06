Controlli anti-droga in zona U: i cani Irvin e Barak scovano un etto di "fumo"

Controlli di polizia nella serata di ieri, venerdì 18 giugno, in zona universitaria, con l'ausilio delle unità cinofile della questura di Bologna. Nella piazzetta Molinari Pradelli, adiacente al Teatro comunale, cani Irvin e Barak hanno segnalato stupefacenti addosso a un cittadino tunisino 27enne, già pregiudicato. Sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di diversi involucri di hashish, per un peso pari a circa 40gr, oltre a 160€ in contanti.

Successivamente gli equipaggi si spostavano in via Petroni Irvin e Barak si sono direti verso un negozio: anche lì sono stati trovati 45,50 gr di hashish, oltre a 2 grammi di marijuana. Il titolare, italiano 40enne e incensurato, aveva in tasca anche 630 euro in contanti.

Entrambi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.