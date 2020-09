Serie A, Duarte positivo al Covid. Era in campo contro il Bologna

Il calciatore del Milan Leo Duarte è risultato positivo al coronavirus e si trova in isolamento. Il difensore due giorni fa ha giocato la partita contro il Bologna, solo la ultima mezz'ora. Come informa il team milanese, gli altri giocatori sono tutti negativi.

"Il difensore Leo Duarte è risultato positivo al Covid-19 dopo aver subito un tampone ieri ed è stato posto in autoisolamento. Tutti gli altri membri del team e il personale sono risultati negativi - scrive il club - ma come previsto dai protocolli vigenti tutto il gruppo verrà nuovamente sottoposto a tampone prima della gara di domani sera contro il Bodø/Glimt e seguirà le misure preventive indicate dalle autorità sanitarie locali".

Per quel che riguarda il Bologna Fc, i tamponi di ieri erano tutti negativi e, come da prassi, li rifaranno sabato.