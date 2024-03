Imola si prepara al grande sport: arriva il campionato di duathlon

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Per il terzo anno consecutivo, Imola ospiterà il campionato italiano di duathlon. Promosso dalla Regione Emilia-Romagna, l’evento si svolgerà sabato 16 e domenica 17 marzo all’interno delle strutture dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Nelle due giornate, in cui si affronteranno 220 squadre per un totale di 2.170 atleti, verranno assegnati i titoli nelle categorie Duathlon Sprint, Staffetta 2+2, Paraduathlon e Crono.

Il programma prevede nella giornata di sabato 16 le gare per l’assegnazione del titolo tricolore maschile e femminile nella categoria Duathlon Sprint assoluto, under 23 e femminile. La giornata di domenica 17 invece sarà dedicata alle gare per l’assegnazione del titolo nelle altre categorie di competizione.