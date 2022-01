Nasce Ducati Unica: il programma per personalizzare la moto

Si chiama "Ducati Unica", il nuovo programma di personalizzazione dedicato a chi vuole ideare e realizzare la propria moto, esclusiva e unica, messo a punto dalla casa di Borgo Panigale.

Si potrà collaborare direttamente con i designer e con i tecnici per creare una moto che sarà un pezzo unico: i "Ducatisti" quindi potranno entrare di persona nell’atelier del Centro Stile Ducati, descrivere ai designer i propri desideri e seguire, durante le visite periodiche, lo stato di avanzamento della propria moto, con l'impiego "di materiali pregiati, finiture dedicate, colori speciali e accessori Ducati Performance. Il tutto nel rispetto dei criteri stilistici che identificano una vera Ducati. Ogni fase di realizzazione sarà documentata e coinvolgerà direttamente gli appassionati che vedranno la loro moto prendere forma dai bozzetti iniziali fino alla cerimonia di consegna", si legga nella nota Ducati "ogni Ducati Unica viene consegnata al suo proprietario corredata da un certificato di unicità che ne attesta l’originalità e ne assicura la non replicabilità. I concessionari Ducati sono parte integrante del progetto. Rivolgendosi a loro si potranno avere le informazioni necessarie per richiedere l’accesso al programma, che è esteso a tutto il mondo e applicabile alla gamma Ducati e Scrambler®".

"Il design è un elemento distintivo delle nostre creazioni. Volevamo dare ai Ducatisti la possibilità di identificarsi ancora di più nella propria moto, rendendola espressione diretta dello stile personale di ciascuno - commenta Andrea Ferraresi, Direttore Centro Stile Ducati - così abbiamo creato Ducati Unica, un programma esclusivo che testimonia l’eccellenza del Made in Italy di cui Ducati è portavoce nel mondo. Un’esperienza coinvolgente e indimenticabile di personalizzazione da vivere direttamente all’interno del nostro Centro Stile. Il momento in cui i Ducatisti vedono finalmente la loro moto realizzata è per noi del Centro Stile molto emozionante e motivo di grande orgoglio".

(Foto Ducati)