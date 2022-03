Due Madonne, palazzi al posto della zona artigianale: "Nessuno ci ha detto niente"

Non solo i 'palazzoni', ora pure l'amianto ha contribuito a scaldare gli animi. Secondo giorno di protesta per un comitato di residenti, che sta da qualche giorno alzando la voce su un progetto edilizio -peraltro già in fase esecutiva- che vede la costruzione di tre edifici di undici piani ciascuno nei pressi del villaggio Due Madonne, in una area artigianale adiacente a via Caduti e dispersi in guerra, quartiere Savena.

Questa mattina, dopo un primo presidio ieri in cui sono intervenuti anche i Carabinieri (senza conseguenze), gli attivisti del Comitato No palazzoni, per lo più residenti, si sono ritrovati all'ingresso del cantiere edile, dove si sono confrontati con il responsabile della ditta Faro service Fabio Pondrelli.

Da parte loro, vorrebbero saperne di più sul piano di smaltimento e sui tempi di questi lavori. Sullo sfondo, resta comunque la contrarietà all'opera. "Noi continueremo a tenere alta l'attenzione su questo insediamento finchè non avremo un confronto con il Comune per far sì che questo insediamento venga modificato- afferma Sonia Sarti, del comitato No palazzoni- quindi al di là della bonifica dell'amianto".

In particolare, "riteniamo che in questo contesto sia assolutamente assurdo fare una cosa del genere. Se vuoi costruire delle torri lo devi fare in un contesto con molto verde e molto spazio intorno. Qui invece serve solo a cementificare e a far sì che il costruttore realizzi economicamente una quota importante".

Amianto, il responsabile della ditta: "Pannelli seppelliti integri, bonifica in corso"

La questione dell'amianto è quindi la classica goccia che fa traboccare il vaso, sebbene secondo il responsabile del cantiere Pondrelli si tratti di una "normalissima bonifica di amianto trovato durante i lavori", che pure contesta il fatto che "sul giornale si legge che sarebbero stati i residenti a trovarlo. Non è così".

Amianto che nello specifico è stato rinvenuto su un'area di "20 metri per 10, con frammenti seppelliti e spezzoni di lastre e cemento-amianto, non friabile". Un chiarimento che tuttavia ai residenti non basta, vista "l'assoluta mancanza di trasparenza e informazione verso i cittadini e le cittadine da parte dell'azienda appaltatrice e dell'amministrazione comunale, rispetto all'attività di bonifica". Infatti su questo aspetto "sulla pagina del quartiere non vi è alcuna comunicazione, né del ritrovamento dell'amianto, né della procedura di bonifica".

I residenti: "Assoluta mancanza di trasparenza"

Per questo "crediamo che tutto questo sia intollerabile e non tuteli assolutamente la salute dei residenti e ci confermano sempre più che questo cantiere e questa speculazione edilizia vanno fermati". E incalza la politica. "L'assessore Raffaele Laudani l'altro giorno al Consiglio di quartiere aperto ha comunicato che bisogna cambiare lo skyline della zona -ricorda ancora Sarti- vorremmo capire esattamente queste migliorie che lui intende fare. Vuol costruire qui un altro campo da calcio, da basket, punti di ritrovo per i bambini o semplicemente continuare a cementificare? Abbiamo questa via che è già intasata di macchine e camion, vogliamo metterci centinaia di macchine in giro per questo insediamento? Vogliamo aumentare l'inquinamento quando diciamo che l'avvenire è quello di consumare meno cemento e di dare spazio al verde?".