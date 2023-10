Le Due Torri come patrimonio dell'Umanità. Cosa significa per un sito essere incluso nella lista Unesco?

"Quello che conta è salvaguardare la Garisenda. Siamo al lavoro per questo". Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, oggi a margine di una conferenza stampa in Salaborsa, torna a parlare della torre pendente che in queste settimane preoccupa più che mai a causa del suo stato di salute precario. Il cantiere di consolidamento avrà peraltro un impatto assai rilevante sulla mobilità cittadina e sugli esercizi della zona circostante, le cui misure sono ancora da definirsi (ma sappiamo già che la i cantieri e relative conseguenze si protrarranno a lungo, come ha reso noto l'amministrazione comunale).

Proprio pensando alla salvaguardia del monumento simbolo cittadino, Lepore ha rimarcato la sua volontà di allargare il sito bolognese patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, che attualmente comprende i portici, anche alle Due Torri. "Oggi invierò una lettera in tal senso al ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano - ha aggiunto il primo cittadino - e all'Unesco. Io in realtà ho già sentito il ministro ieri e mi ha espresso la propria vicinanza e disponibilità a collaborare. Si tratta di allargare il sito dei portici, già riconosciuto come patrimonio dell'umanità. Tutte le città italiane che hanno ricevuto il riconoscimento Unesco hanno potuto ampliare i propri siti includendo altri percorsi e credo si possa fare anche per le nostre torri".

Cosa significa per un sito essere incluso tra i patrimoni dell’Umanità ?

Questo significa che il progetto del restauro dovrà essere all'altezza di un comitato internazionale . Il fine è quello di lavorare in sinergia per restituire alla collettività un bene prezioso per i bolognesi e potenzialmente per l'umanità intera laddove venisse incluso tra i patrimoni Unesco.

Ma cosa significa nel dettaglio per le Due Torri - e più in generale per un sito - essere incluso tra i patrimoni dell’Umanità.

Facciamo chiarezza. Partendo dall'origine della questione. Nel 1972 venne ratificata la World Heritage Convention, cioè la Convenzione riguardante la protezione del Patrimonio Culturale e Naturale. "L'obiettivo imprescindibile - come spiega l'associazione beni italiani - è la salvaguardia del Patrimonio Mondiale, affinché possa essere trasmesso alle generazioni future. Il Patrimonio culturale e naturale è soggetto a fenomeni di degradazione spontanea (fenomeni climatici, metereologici, di alterazione dovuta al passare del tempo), di degradazione naturale (inquinamento ambientale, aggressioni biologiche, agenti geologici e idrogeologici) o di alterazione o distruzione direttamente causati dall’uomo. La degradazione o la sparizione di un bene del Patrimonio Mondiale significa la perdita di una testimonianza Eccezionale (e pertanto unica) ed Universale (ovvero importante per tutti i popoli del mondo). La Convenzione definisce la tipologia dei Siti naturali o culturali che possono essere iscritti nella Lista del patrimonio mondiale e i doveri degli Stati Parte nell’identificare i potenziali siti, così come il loro ruolo nella protezione e salvaguardia dei Siti stessi. Delinea inoltre le norme di utilizzo e di gestione del Fondo del Patrimonio Mondiale e le condizioni e le modalità di assistenza finanziaria internazionale. Le nazioni che firmano la Convenzione, chiamati Stati Parte o Stati Membri, si impegnano a tutelare i beni culturali e naturali presenti sul proprio territorio, con particolare riferimento ai beni inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale, la cui perdita rappresenterebbe un danno irrecuperabile per tutta l’umanità. La Convenzione presta particolare attenzione agli aspetti relativi all’educazione e all’informazione, dal momento che è solo consolidando “il rispetto e l’attaccamento dei popoli al patrimonio culturale e naturale” che è possibile garantire la conservazione del nostro Patrimonio".

Siti culturali che possono rientrare nel Patrimonio Mondiale

Il primo articolo della Convenzione del Patrimonio Mondiale dà la definizione di che cosa sia da considerare “patrimonio culturale” e cioè "un bene avente un valore eccezionale universale sul piano storico, artistico, scientifico, estetico, etnologico o antropologico. Sono compresi: i monumenti, opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico; gli agglomerati, gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico; i siti, opere dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della natura, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall’aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico". Caratteristiche che dunque dovrebbero permettere alla Garisenda e agli Asinelli di essere annoverate come patrimonio dell’Umanità.

Non solo i portici. Carsismo nelle Evaporiti e grotte dell'Appennino nella World Heritage List

L'ultima conquista targata Unesco l’iscriè arrivata per il nostro territorio con l'iscrizione nella Lista del Patrimonio dell’Umanità del ‘Carsismo nelle Evaporiti e Grotte dell’Appennino Settentrionale’