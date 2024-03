Dalle Due Torri al Saragozza: oltre 9 chili di droga "truccati" da snack

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Residenti e commercianti dell'area delle due torri, ora chiusa al traffico per i lavori alla Garisenda, hanno segnalato una maggiore attività di spaccio e degrado. Meno passaggio di mezzi e bus, una micro-area pedonale più "riparata" favorirebbe i pusher.

Ieri si è tenuto un tavolo tecnico con i titolari degli esercizi commerciali, ma contemporaneamente, in mattinata, la Squadra mobile ha organizzato un servizio di appostamento in borghese, individuando all'inizio di via San Vitale un uomo in sella a una bicicletta elettrica che ha ricevuto una telefonato ed è sfrecciato via.

L'inseguimento non è stato facile, poiché l'area pedonalizzata non permette l'accesso delle volanti. Il "ciclista" ha raggiunto quindi un condominio della zona Murri, dove si è trattenuto per circa un quarto d'ora. Sospettando una consegna a domicilio, gli agenti lo hanno fermato trovandolo con 11 dosi di cocaina e 300 euro. Lo stesso acquirente ha ammesso di essere consumatore abituale e di rifornirsi abitualmente dal giovane, cittadino albanese, irregolare sul territorio italiano, di 29 anni.

"Fratelli in affari"

In tasca aveva tre telefoni sui quali son scattati gli accertamenti, mentre i poliziotti hanno individuato l'abitazione del pusher in via Saragozza. Lì hanno identificato il fratello 31enne e un vero e proprio laboratorio per la preparazione degli stupefacenti: macchine per il sottovuoto, due etti di cocaina suddivisa in dosi e 170 panetti di hashish da 50 gr - per un totale di circa 9 chili - confezionati con la carta di barrette e snack, già pronti per lo smercio. La vendita al dettaglio degli stupefacenti avrebbe fruttato circa 150mila euro.

In casa, nelle scatole di cellulari, oltre ad altre dosi di cocaina, erano nascosti circa 2mila euro.