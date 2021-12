"Ritardi nei lavori": Dynamo chiude la velostazione di via Indipendenza

Un arrivederci che sa un po' di addio. Dopo sei anni chiude definitivamente i battenti la velostazione delle biciclette di Dynamo in via Indipendenza. A darne notizia è la stessa associazione che sin dal 2015 aveva trasformato un parcheggio per veicoli in un punto di riferimento per i mezzi a due ruote dentro porta.

In un comunicato, Dynamo fa sapere che il motivo dello stop è il prolungarsi dei lavori che già da anni stavano interessando i locali sotto la scalinata del Pincio di via Indipendenza. Il Covid non avrebbe aiutato, con tempi e costi per i materiali e loro consegna lievitati negli ultimi due anni. Di qui la decisione di lasciare, e anzi di liquidare il materiale di vendita come bici e accessori con un forte sconto.

Si tira giù la serranda il 23 dicembre dunque "con una data di riapertura al momento non stabilita" fanno sapere gli associati, che però promettono che "Salvaiciclisti sta dunque dialogando con l’Amministrazione rispetto ai prossimi passi" per non fare morire il progetto. Nel frattempo, la cooperativa che gestiva la Velostazione si impegna "a rimborsare tutte le quote degli abbonamenti al parcheggio bici custodito che hanno validità da gennaio 2022 in poi".