I residenti israeliani delle Due Torri e la comunità ebraica bolognese si sono riuniti al memorial della Shoah per rendere omaggio alle migliaia di vittime di Hamas negli ultimi giorni. La piazza è stata ricoperta di candele posizionate in modo da formare simboli e parole di pace della cultura ebraica e le mura decorate con le foto dei cari che hanno perso la vita. E' una serata di canti, preghiere e raccoglimento.

"Ero un medico di campo in Palestina, ho perso amici e ho anche sangue sulle mie mani, ogni giorno prego per far si che questo conflitto finisca al più presto" è la testimonianza di un giovane presente alla commemorazione, che ha raccontato di aver combattuto nelle forze armate israeliane. "Rivedere le immagini e sentire quello che sta succedendo mi ha riportato indietro e mi sono ricordato quando ero al posto loro, ho pensato alle famiglie, agli anziani e i bambini, Hamas uccide tutti senza rimpianti" ha aggiunto il soldato. "Spesso la gente non capisce, vogliamo difendere le persone che amiamo ma voglio solo che questo spargimento di sangue si concluda" ha concluso.

"Nel 2023 c'è ancora tanta ignoranza, ci chiamano terroristi e assassini, ma siamo persone anche noi" ha commentato una dei partecipanti. "Hamas è un gruppo di demoni, è giusto che la città ci sostenga per proteggere i nostri confini" ha raccontato un uomo che si è trasferito qui per lavoro. "Siamo qui con il cuore spezzato per i morti e i feriti, continuiamo a combattere per il nostro paese" racconta la comunità di studenti che frequentano l'Unibo. Alcuni dei iscritti all'Alma Mater sono tornati a casa in questi giorni per unirsi alle forze militari in prima linea contro i terroristi islamici.

"Le immagini che stiamo vedendo sono terrificanti, abbiamo colorato le torri in bianco e blu per solidarietà ai morti, i rapiti e i dispersi" ha commentato la vicepresidente dell'Emilia Romagna Irene Priolo, presente alla manifestazione.

"Noi vogliamo un medio oriente pacifico e Bologna è al vostro fianco" ha aggiunto l'assessore all'agricoltura e l'istruzione Daniele Ara, anche lui stasera al fianco della comunità ebraica.