"Basta contare fino a cinque e il test è fatto". Parte da qui il breve video canadese a cura di BC Children Hospital, Provincial Health Service Authority (Phsa) e BC Women's Hospital+ Center, che spiega ai bambini, in soli 120 secondi, cos'è il tampone da Covid-19, come bisogna prepararsi per farlo e cosa li aspetta.

Uno 'spiegone', rilanciato perfino dal ministero della Salute, per placare l'ansia, o la normale paura, che un minore può avere nel sottoporsi al tampone.