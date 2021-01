Ozzano: Arti Grafiche Reggiani premiata dalla Regione per Eco-Logiko, il primo packaging plastic free

Eco-Logiko è il primo packaging plastic free, realizzato in cartoncino dall'azienda di Ozzano Arti Grafiche Reggiani, e premiato dalla Regione Emilia-Romagna. Ad annunciarlo il Comune attraverso una nota: "La Regione Emilia Romagna investe sulla responsabilità sociale come fattore di innovazione e sviluppo delle imprese, tanto da istituire un premio denominato proprio "Premio Responsabilità sociale d'impresa-Innovatori Responsabili". Giunto alla sesta edizione mira a dare un riconoscimento a quegli imprenditori e, di conseguenza, a quelle imprese che investono in un'economia inclusiva ed ecosostenibile puntando sulla ricerca e sull'innovazione tecnologica includendo l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili".

E quest'anno, fra le aziende premiate, c'è l'ozzanese Arti Grafiche Reggiani: "Un'azienda solida, a conduzione familiare che è sul mercato da più di 50 anni - si legge - Fondata nel 1967 da Guido Fabbiani e Amedeo Reggiani, oggi viene gestita dalla seconda generazione, vale a dire dai fratelli Fabrizio, Fabia e Federico Fabbiani che hanno fatto della ricerca, dell'innovazione e del rispetto dell'ambiente i principi cardine sui quali sviluppare tutti i progetti aziendali. Proprio partendo da questi principi, Fabrizio Fabbiani ha ideato e brevettato "eco-logiko" un contenitore interamente realizzato in cartoncino, dotato di un sistema apri-chiudi antieffrazione applicato ad un astuccio macchinabile a livello industriale. Vale a dire che il prodotto col quale si intende riempirlo, sia esso di carattere alimentare o di altro genere, può essere inserito da un macchinario apposito, ma a differenza di tutti gli altri contenitori macchinabili eco-Logiko può essere successivamente aperto e richiuso dal consumatore mantenendo l’integrità del prodotto e del contenitore".

E ancora: "La realizzazione di un’apertura con antieffrazione e con possibilità di richiusura unita all'assenza di materiale plastico fanno di "eco-logiko" un packaging in grado di garantire un'ottima conservazione del prodotto, un risparmio di materia prima, una notevole facilitazione delle attività di riciclo, un'ottimizzazione della logistica unita ad una semplificazione del sistema di imballo e ottimizzazione dei sistemi produttivi. Tutte caratteristiche che hanno contribuito a far vincere a "eco-logiko" e ad Arti Grafiche Reggiani il premio "Innovatori responsabili" per l'anno 2020".

"Come persone e cittadini in primis, oltre che come imprenditori, noi di Arti Grafiche Reggiani abbiamo a cuore la salvaguardia dell'ambiente - sottolinea Fabrizio Fabbiani - Bisogna uscire dai vecchi schemi e pensare a come migliorare i nostri prodotti ponendo attenzione al consumo responsabile; sono questi i principi che ci hanno ispirato nella realizzazione di "eco-logiko". Studi effettuati dall'Università di Bologna dimostrano che l'utilizzo di un packaging come "eco-logiko" interamente realizzato in cartoncino, rispetto ad altri con elementi in plastica, comporta notevoli benefici ambientali in termini di emissioni di CO2".

Così il sindaco Luca Lelli: "La notizia del premio vinto da Arti Grafiche Reggiani ci ha fatto molto piacere. Sul lavoro Fabrizio, Fabia e Federico Fabbiani hanno dimostrato di sapersi distinguere con idee innovative ed ecosostenibili dimostrando una grande attenzione all'ambiente, la stessa grande attenzione che, da sempre, dimostrano di avere verso la comunità ozzanese dove ha sede la loro azienda. Due anni fa hanno sponsorizzato i lavori di efficientamento energetico del palazzetto dello sport di viale 2 giugno ora intitolato "Pala Arti Grafiche Reggiani " e quest'anno hanno partecipato, con grande slancio e nonostante il poco preavviso, alla realizzazione dei pacchi dono di Natale, interamente realizzati in cartone e destinati alle famiglie ozzanesi in difficoltà. Da parte dell'Amministrazione comunale complimenti vivissimi ai fratelli Fabbiani per lo splendido risultato ottenuto e un sentito ringraziamento per la sensibilità sempre dimostrata verso la nostra comunità".

"Avere sul territorio imprenditori così attenti e lungimiranti ci riempie d'orgoglio - afferma l'invece l'assessore alle Attività produttive Claudio Garagnani - sempre attenti all'ambiente e al territorio in cui operano".