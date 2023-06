Economia e lavoro, rapporto shock: "Nel 2040 crollo residenti, e un terzo saranno anziani"

"A condizioni stabili, le previsioni sono che a partire dal 2040 si assisterà a un vero e proprio crollo del totale dei residenti, un terzo dei quali avrà inoltre un’età superiore ai 64 anni". Lo si legge nella sintesi della decima edizione del rapporto Ires Cgil sullo stato di salute dell'economia dell'Emilia-Romagna.

Il corposo dossier affronta molteplici piani nela sua analisi, non da ultimo anche quello ambientale. Il quadro che ne emerge è di forte preoccupazione, perché a problematiche di scala globale si aggiungono criticità note da tempo sul territorio regionale, come per esempio il consumo di suolo e il dissesto idrogeologico.

Secondo lo studio insomma, anche nel 2022 e nei primi mesi del 2023 l’Emilia-Romagna si conferma insomma ancora come una regione per molti aspetti “diversa” dalle altre regioni italiane, solida dal punto di vista economico, relativamente più innovativa e inclusiva, più fondata su una storica capacità di salvaguardare la propria coesione sociale. Tuttavia, al richiamato aggravarsi del contesto generale di incertezza -si legge- si aggiungono ora gli effetti dei drammatici eventi climatici che nel mese di maggio hanno investito una parte importante del territorio regionale.

Nubi all'orizzonte: "Shock sistemici, poi l'alluvione"

Alla forte ripresa del 2021 ha così fatto seguito un progressivo rallentamento di tutti i settori dell’economia e di tutti i sistemi economici territoriali. I dati medi annuali del 2022 sono ancora buoni, ma per effetto soprattutto dell’ottimo andamento dei primi mesi dell’anno, mentre per l’anno in corso le previsioni sono al massimo di una crescita molto contenuta.

In campo sociale sono molti gli indicatori dai quali traspare un deciso aumento delle diseguaglianze, della povertà e della deprivazione materiale, in particolare in alcuni segmenti ben identificati della società: donne, giovani, stranieri. Si tratta inoltre sempre più di una disuguaglianza non solo di carattere strettamente economico, ma che investe anche i campi della sanità, dell’educazione e delle abitudini alimentari. Per quello che riguarda i giovani, mentre permangono i divari retributivi, l’alta precarietà e le note difficoltà a rendersi autonomi dalla famiglia di origine, desta allarme in particolare il nuovo contrarsi della quota di laureati nella fascia dai 25 ai 34 anni.

Il mercato del lavoro in Emilia-Romagna

Nel mercato del lavoro l’aumento dell’occupazione è concentrato in modo particolare sul lavoro dipendente nelle attività commerciali e turistiche e sembra accompagnarsi, soprattutto nella seconda parte del 2022, ad una maggiore stabilizzazione dei contratti, al contrario di quanto era avvenuto nel 2021. Nonostante ciò, resta alta la quota di lavoratori a tempo determinato involontario e di conseguenza si attesta su livelli elevati anche il cosiddetto “disagio occupazionale”, un indicatore che per la prima volta abbiamo introdotto nel nostro Osservatorio. Un disagio che si esprime anche nella crescita del numero delle dimissioni volontarie, spesso finalizzate ad una ricollocazione più stabile o più remunerativa, resa possibile dalla particolare dinamicità del mercato del lavoro registrata tra il 2021 e il 2022.

La fragilità ambientale, il consumo di suolo, il dissesto

I fenomeni atmosferici estremi, franosi e soprattutto alluvionali, che hanno interessato nel mese di maggio una parte importante del territorio regionale, hanno provocato, oltre alle vittime, molte drammatiche sofferenze e forti disagi nella popolazione. Si è trattato di eventi atmosferici straordinari e difficilmente prevedibili, ma che si sono inseriti nel quadro di forte rischio idrogeologico che, come ricordiamo ogni anno nel nostro Osservatorio, caratterizza la regione Emilia-Romagna, sia per le intrinseche caratteristiche del suo territorio, sia per la forte antropizzazione a cui nel tempo è stato sottoposto, sia infine per la crescita del consumo di suolo che è proseguita anche negli ultimi anni. Questi eventi avranno sicuramente tra i loro effetti anche quello di abbassare le previsioni di crescita dell’economia regionale, per i danni provocati un po’ a tutti i settori, ma in particolar modo a due dei suoi assi portanti: agricoltura e turismo.