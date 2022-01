A piedi dalla Sicilia all'Olanda per beneficienza, la storia di Eddie: "Una clinica per bambini affetti dalla malattia di Lyme"

Bologna, giorno 87, metà del cammino. Eddie Wolfswinkel è partito ad ottobre dalla Sicilia e conta di arrivare nei Paesi Bassi ad aprile. L'obiettivo? Percorrere quasi 3mila km per far conoscere la malattia di Lyme, meglio nota come il morso della zecca, e raccogliere fondi per la creazione di una clinica per i bambini affetti dalla patologia.

"Qualche anno fa mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme. Sono un forestale e questa malattia è molto comune in Olanda ma ho capito che non è molto conosciuta: persino i medici spesso non sanno cosa significa avere Lyme e/o come la malattia si sviluppa. È una malattia dormiente – continua – che può avere importanti conseguenze. Può portare nel peggiore dei casi ad influenzare i tuoi muscoli, puoi essere parzialmente paralizzato e nel peggiore dei casi puoi ottenere un arresto cardiaco".

"Dopo qualche anno di problemi di salute – racconta il giovane – sto lentamente recuperando e così vorrei chiedere l'attenzione per questa malattia camminando dalla Sicilia ai Paesi Bassi. Un bel viaggio reso ancora più bello da una buona causa: i fondi raccolti vanno alla Fondazione per la malattia del morso di zecca (Stichting Tekenbeetziekten) in Olanda. Questa fondazione vuole creare una clinica speciale per i bambini con Lyme. Nei bambini è difficile diagnosticare la malattia di Lyme e i pediatri spesso non conoscono il trattamento specifico per questa malattia. I dottori specializzati in Lyme di solito non hanno tutte le competenze di un pediatra e così un bambino con Lyme non sempre avrà il trattamento giusto. Per questo è importante fondare una clinica dedicata".

La raccolta fondi

Donare è possibile tramite un bonifico al IBAN NL18 INGB 000 958 96 01 (BIC INGBNL2A) att. E. Wolfswinkel o attraverso campagna di donazioni (creditcard - carta di credito o PayPal) o Geef.nl (creditcard - carta di credito o PayPal). Per seguire il viaggio di Eddie: polarsteps.com/EddieLopentegenlyme.