Alla Barca l'edicola resiliente che fa rinascere piazza Bernardi: "Un sogno che si avvera" | VIDEO

Rilevata dai residenti uniti un anno fa in una cooperativa, l'inaugurazione sabato 26 ad un anno dalla fondazione del 'Passo della Barca'

Ad un anno dalla fondazione della cooperativa 'Il Passo della Barca', sabato 26 marzo l'edicola di piazza Bernardi – rilevata dai residenti anche grazie ad una raccolta fondi – inaugura ufficialmente e si presenta alla città. In realtà le sue serrande sono già su e il sogno dei soci, ad oggi un centinaio, è già realtà.

Nata nei duri mesi della pandemia, l'idea di aprire l'edicola resiliente viene dalla necessità di non lasciare che la storica edicola, punto di riferimento del quartiere, chiudesse dopo oltre 70 anni di attività. E così vari abitanti della zona hanno pensato di fare qualcosa e, alla fine, l'ex edicolante Pina ha consegnato le chiavi a quella che nel frattempo era diventata una Cooperativa, anzi, una Società Cooperativa impresa sociale.

Il progetto

"Le edicole sono luoghi di socialità che stanno man mano scomparendo, il nostro progetto – si legge – va contro questa tendenza e ha l'obiettivo di rendere resiliente l'Edicola di piazza Bernardi, un bene comune da conservare e rilanciare, per farla diventare un punto di elaborazione di azioni volte a migliorare la qualità di vita degli abitanti, un hub multifunzionale per generare - “dentro e attorno” all'edicola - valore relazionale e coesione sociale".

"Il progetto si focalizza sulla 'resilienza' della Comunità della Barca. L’ambito d'intervento è quello del divario tra i bisogni delle famiglie – e in particolare dei bambini, ragazzi e degli anziani – e la capacità della comunità di appartenenza di dare risposte adeguate, attraverso la realizzazione di servizi di prossimità. I bisogni non sono solo quelli strettamente legati al disagio sociale e/o economico, ma più in generale quelli che determinano la qualità della vita e dalla cui risoluzione dipende lo stato complessivo di benessere dei cittadini: dalle relazioni di buon vicinato alla qualità del tempo libero; dalla cura dei propri figli al sostegno alla condivisione di spazi e beni, dalla presa in carico di piccole commissioni, fino all'accoglienza di amici e ospiti".

"In relazione a questi e altri bisogni, l'Edicola sarà uno uno spazio ibrido aperto a una molteplicità di attività differenti e uno strumento che consentirà di mobilitare l'energia delle persone e di creare le condizioni per offrire servizi ben identificati e caratterizzati ciascuno per una specifica qualità/azione collaborativa. Nell'elaborazione del progetto intendiamo partire proprio dal protagonismo delle persone con l'obiettivo di attivare un modello di comunità generativa che operi nei pressi della "propria abitazione" e che manifesti la capacità di resilienza dimostrata nei mesi passati, nel corso della pandemia".

"Con questo progetto, è previsto un potenziamento dei servizi tradizionali dell'edicola e un'offerta specializzata/tematica in grado di attrarre un'utenza differenziata, sia locale che cittadina, rafforzare la capacità di vendita e, conseguentemente, generare opportunità collaterali: l'attivazione di servizi collaborativi, in particolare per famiglie, bambini e anziani; l'attività di pre e post dei bimbi che vanno e tornano dalla vicina scuola primaria; l'animazione di laboratori con proposte culturali, artistiche e di promozione ambientale; iniziative di turismo di prossimità che guardano alle tante risorse culturali e ambientali che sono intorno al chiosco".

"Le attività saranno realizzate in base ad un programma di investimenti graduali, sviluppando le economie solidali (anche inedite) che l'edicola (e l'edicolante) sapranno far emergere nel rapporto quotidiano con l'utenza, grazie al consolidamento dei legami di fiducia e di prossimità. L'Edicola così come prefigurata, grazie anche ad un intervento di restyling, assumerà il carattere di un nuovo luogo identitario e la piazza da incrocio stradale si trasformerà in uno spazio comunitario".

"L'intervento di riqualificazione urbana dello spazio attorno all'Edicola consisterà nell'allestimento graduale di una pedana in legno di un dehors finalizzato ad ospitare un sistema di sedute in legno con vasiere di protezione lungo il perimetro stradale. Le iniziative proposte che saranno sviluppate "animeranno" anche gli spazi pubblici verdi contigui alla Piazza (oggi residuali), trasformandoli in occasioni di creatività e moltiplicando le opportunità di socialità".

La Cooperativa

'Il Passo della Barca' è formata da residenti che intendono trasformare la propria azione di cittadinanza attiva in un'esperienza di generazione di valore diffuso (economico, sociale e culturale) per 'La Barca', facendo impresa in forma cooperativa. La Cooperativa è nata dall'iniziativa spontanea di un gruppo informale di cittadini a partire da maggio 2020 e si è consolidata, nei mesi successivi, nell'ambito del percorso Scuola Azioni Collettive proposto da Fondazione Innovazione Urbana, fino alla sua costituzione avvenuta il 20 marzo 202".

"Nostro riferimento è la 'Cooperativa di Comunità', un modello di aggregazione sociale, un laboratorio, attraverso cui cittadini identificano i bisogni emergenti, elaborano progetti e costruiscono soluzioni, mettendo ciascuno e tutti insieme a disposizione la propria creatività, le proprie capacità, il proprio saper fare".

"Oltre ai Soci che credono in questa idea, il progetto è stato sostenuto da alcuni partner istituzionali, quali Fondazione Innovazione Urbana e Legacoop Bologna che ci ha accompagnato alla definizione e costituzione di una Società Cooperativa impresa sociale e il Quartiere Borgo Panigale-Reno per il percorso di riqualificazione e rigenerazione dello spazio circostante all'Edicola, piazza Bernardi, come spazio di comunità".

"L'adesione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla persona (ASP) di Bologna è inerente la realizzazione di una possibile collaborazione finalizzata al coinvolgimento di cittadini senza fissa dimora tramite tirocini lavorativi e/o borse lavoro a supporto dell'attività dell'Edicola e dei servizi collaborativi sviluppati, concertando progetti personalizzati che possano valorizzarne le competenze".