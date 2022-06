Droga, buio e degrado in zona stazione Rimesse. Colpitata l'edicola: "E' la seconda volta. Siamo tentati a mollare"

Esterno notte, via Massarenti a Bologna. Due individui incappucciati si avvicinano a un'edicola e la danneggiano sotto l'occhio delle telecamere, lasciando ai titolari il video che mostra come e quando quei vetri siano andati in mille pezzi. Ma non è un film, piuttosto è il racconto di Ferdinando Paternó e Andrea Fascì Spurio, i titolari dell'attività (Edicola Duk - Different Urban Kiosk) che per la seconda volta in un anno è stata l'obiettivo dei vandali: "Abbiamo più volte segnalato che la piazza della stazione Rimesse manca di illuminazione, è degradata, e per questo motivo i malintenzionati sono tranquilli nel commettere vari reati come quello in oggetto o di spaccio. Spesso troviamo siringhe appoggiate al chiosco, sporcizia. Vi è inoltre uno stabile abbandonato di proprietà del Comune da almeno 20 anni. Per molto tempo era stato occupato da abusivi e adesso, dopo l'intervento delle forze dell'ordine, si sono spostati sul retro con i materassi", spiegano. I fatti risalgono alla notte fra lunedì e martedì, quando è avvenuto il tentato furto ed è stata colpita la vetrina esterna del chiosco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Abbiamo aperto il 1° aprile del 2021 poco dopo la pandemia provando a fare un esperimento e per cercare di rivalutare la zona. Purtroppo la piazza è abbandonata a se stessa e non essendoci nessuna attrazione (un piccolo parco giochi, delle panchine, dei mercatini...) vi è poca affluenza e poco passaggio. Questo potrà portarci a pensare di abbandonare definitivamente il nostro progetto".

"Spero che questa segnalazione possa sensibilizzare l'Amministrazione Comunale a provvedere quanto prima alla rivalutazione della piazza, e anche alle persone che possano darci una mano a mantenere viva questa piccola realtà diventata punto di riferimento per alcuni. Siamo principalmente un'edicola e come ben si sa la carta stampata è in grave crisi. Ma se ognuno potesse darci una mano al costo di un caffè potrebbe evitare la nostra definitiva chiusura. Siamo pronti a farci consigliare su tutto per migliorarci e a collaborare con i più volenterosi nella realizzazione di progetti".