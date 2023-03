Raid vandalico all'edicola, è il terzo in un mese. Il giornalaio: "Vado avanti"

Ancora effrazione all'edicola di via Marco Emilio Lepido. A essere fermato e arrestato dai Carabinieri un cittadino romeno 20enne, con precedenti per furto e rapina, che ha cercato di entrare nel chiosco, ma è stato visto da un residente che ha chiamato il 112.

"Abbiamo capito più o meno la tipologia di quelli che fanno questo - ha detto l'edicolante Franco Montorro ai microfoni di Etv - non è criminalità comune, ma liceali insoddisfatti come forma per essere accettati".

Secondo Montorro, ex giornalista sportivo, quindi si tratta di atti vandalici "per sentirsi più grande". Per l'edicola è il terzo episodio in un mese: "Sabato sera grazie alla segnalazione di un residente della zona, l'autore è stato preso in flagrante dai Carabinieri. Le altre due volte mi hanno messo a soqquadro l'edicola buttato per terra tutti i giornali". Importante la collaborazione di cittadini: "Ho un rapporto stupendo con le persone e in tutto questo mese mi hanno dato un contributo incredibile, ho fatto un paragone cioè la mia macchina, va avanti. Questo episodio mi ha fatto il pieno di entusiasmo".

Anche l'edicola di via Massarenti è stata spesso presa di mira. Spesso anche in questo caso si è trattato di vandalismo.