L’edicola del Pratello è salva: la gestione passa a due residenti

L’edicola del Pratello è salva. Dopo la morte del precedente, storico gestore Lino Neri, ora il negozio passerà a due abitanti del Pratello: si chiamano Viola Bertolini e Lara Carrino. Entrambe di quarantadue anni, una con una formazione umanistica, l’altra nel campo della moda. Clienti affezionate dell’edicola, sono loro che si sono aggiudicate la fiducia del circolo della Pace, titolare d’affitto dell’edicola.

“Accanto alla vendita di giornali – spiegano le due donne a Repubblica – proporremo la vendita di libri, di stampe. Abbiamo in mente anche una linea di oggettistica dedicata al Pratello, con T-shirt e felpe, poi vinili vintage. Abbiamo pensato di offrire anche una serie di servizi per il quartiere, che andranno dal fermo posta, alle fotocopie, passando per la creazione di account Spid e ai servizi di portierato. Per esempio, per chi non sa a chi lasciare le chiavi, oppure cerca il numero di idraulico o di una babysitter: potremmo mettere in contatto le persone”. Un’eredità pesante, specialmente per due clienti storiche come loro: “Conoscevamo Lino personalmente – raccontano le nuove titolari –. Ci ha consigliato milioni di libri, gli lasciavamo in consegna le chiavi quando venivano ospiti a trovarci. Per questo ci teniamo che questo spazio resti quello che è sempre stato: un luogo aperto, di scambio e incontro”. Ora l’obiettivo è quello di riaprire la serranda, forse già in tempo per il 25 aprile.