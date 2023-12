Edilizia popolare, procedono i lavori in via Serra: appartamenti pronti nel 2024 | VIDEO

È in primavera che i trentotto appartamenti Acer di via Luigi Serra 28b saranno consegnati ai legittimi assegnatari. I lavori nell’ex ‘buca’ procedono spediti, nonostante gli intoppi relativi al Covid e all’aumento dei prezzi delle materie prime. Di taglio bilocale o trilocale, gli alloggi ospiteranno circa una cinquantina di persone, o forse anche di più. “Si tratta di un vecchio edificio del 1908, abbattuto e ricostruito sullo stesso sedime. Negli immobili vicini sono stati, realizzati, invece interventi collegati al Superbonus, che in città ha riguardato in tutto 150 alloggi", spiega la vicesindaca Emily Clancy.

"All'inizio del nostro mandato questo era un cantiere fermo da più di dieci anni, a seguito anche di un sequestro giudiziario – commenta invece il sindaco Matteo Lepore –. Adesso siamo ripartiti e siamo pronti entro qualche mese a conclude i lavori, riassegnando alloggi e riconsegnando un pezzo di Bolognina che da troppi anni era fermo. Le persone dalle finestre vedevano un cantiere abbandonato. L'impegno che noi abbiamo in Bolognina è di sbloccare tutti i cantieri dell'edilizia sociale, concluderli e farne altri grazie ai fondi europei. È anche il quartiere dove abbiamo gran parte degli investimenti sul 110% e la parte energetica. Per noi l'obiettivo di questo mandato è restituire più alloggi possibili alla comunità: grazie ai sette milioni stanziati per il progetto 'Sfitto zero' ci permetteranno di azzerare i fabbisogni di manutenzione e ripristinare tanti alloggi pubblici che metteremo a disposizione delle persone" conclude il sindaco.