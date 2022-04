Edizioni dehoniane, il tempo stringe. I lavoratori incrociano le dita: solo 24 giorni di ammortizzatori

Crisi per il Centro editoriale dehoniano, storica casa editrice bolognese. L'offerta di Pasquale Romagno, l'imprenditore della Valsamoggia che si è fatto avanti con i sindacati per esporre il suo progetto di acquisto del Centro editoriale dehoniano, non è passata inosservata tra i dipendenti della storica casa editrice di Bologna. Che ora incrociano le dita: il profilo Facebook che hanno creato per raccontare la loro vertenza oggi osserva che "dopo quasi sei mesi di esercizio provvisorio, con un regime durissimo di cassa integrazione, a 24 giorni dalla scadenza degli ammortizzatori sociali disponibili", esce fuori la proposta di Romagno.

Lasciano il ragionamento in sospeso e rimandano alla lettura degli articoli di stampa da cui è emerso che Romagno potrebbe rilevare tutti i 20 dipendenti delle Dehoniane. Una 'novità' quasi improvvisa appunto a 24 giorni della scadenza degli ammortizzatori. Fino a metà marzo si parlava invece di offerte che potevano rilevare solo rami di azienda e meno di una decina di dipendenti. "Ho sentito il bisogno di intervenire per salvare una casa editrice così importante", ha detto Romagno a 'Repubblica Bologna': e dunque sembrerebbe aver smosso le acque, anche se oggi il curatore fallimentare ha fatto sapere di non aver ricevuto da lui nè offerte nè progetti industriali.

Ma i dipendenti hanno subito raccolto e rilanciato il segnale: agli sgoccioli dell'ammortizzatore una proposta c'è. Ma appunto fanno anche capire che il tempo stringe. E intanto la casa dell'editoria religiosa continua la sua attività cogliendo la vicinanza della Pasqua in occasione della quale lancia una "speciale promo" con uno sconto del 30% sui suoi titoli.

