C'è la fiera, controlli sugli allestitori: un lavoratore in nero, scatta multa da 5mila euro

Un lavoratore in nero e conseguenti 5mila euro di sanzione, oltre alla sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione di quanto addebitato. E' il rapido bilancio di una serie di controlli che i carabinieri del Navile in collaborazione con il Nil, nucleo investigazioni sul lavoro dell'Arma, hanno effettuato nei giorni scorsi sulle imprese di allestimento che stanno prestando opera dentro alla fiera di Bologna, che nei prossimi giorni ospiterà il salone di macchine agricole automatiche Eima.

Durante le vierifiche documentali a una di queste attività, in subappalto per il montaggio dei box informativi ed espositivi, i militari hanno verificato come una delle imprese coinvolte abbia omesso alcuni passaggi nell'assunzione a tempo di un operaio. Di qui è scattata la multa salata, oltre al fermo dell'attività.

nonè la prima volta che i carabinieri suonano dentro i padiglioni della fiera: in occasione dei controlli poco prima dell'avvio del Cersaie sono stati 5 i lavoratori trovati non regolari tra le maestranze degli allestimenti in appalto. Stessa cosa è capitata nel maggio scorso con il Promotec