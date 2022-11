Parte la Fiera agricola, ma gli operai addetti si mobilitano: "Basta spezzatino appalti"

"La situazione dei lavoratori di manifestazione continua a peggiorare". A denunciarlo questa volta sono tutte le sigle sindacali, unite per protestare contro gli assetti che secondo le rappresentanze sindacali si stanno verificando nel sistema della fiera di Bologna, dove da oggi riparte la fiera di macchine agricole Eima.

Le preoccupazioni di Cgil,. Cisl, uil, Usb lavoro privato e Sgb sono "le intenzioni dell'azienda di esternalizzare tutte le mansioni tramite appalti, non garantendo di fatto la qualità del lavoro a oggi ancora gestito dalle società del gruppo con contratti e salari dignitosi".

E questo, recita un comunicato congiunto "nonostante il rilancio economico post pandemia, con l'aumento di capitale da parte dei soci pubblici e la vendita di 25 milioni di obbligazioni, nonostante le intese raggiunte con ben due contratti di espansione che dovevano portare ad un ricambio generazionale e ad un aumento delle competenze e professionalità interne".

"Patti faticano a decolare, azienda ha confermato le esternalizzazioni"

"I patti, sottoscritti con i soci pubblici nell'agosto del 2020, che dovevano garantire il mantenimento occupazionale e il 'buon lavoro' faticano a concretizzarsi e l'incontro di ieri in Città metropolitana lo ha infatti ribadito", contestano le sigle presenti in Fiera. "L'obiettivo della riduzione del numero degli addetti e del costo del lavoro, è frutto di un'ottica manageriale che non può essere ascritta al modello di Bene Comune quale è quello che può e deve essere la Fiera di Bologna, né tanto meno all'idea, tanto sbandierata dal sindaco metropolitano, di città più progressista d'Italia", attaccano i rappresentanti dei lavoratori.

Nel 2019, ricordano, BolognaFiere impiegava direttamente, per il proprio calendario fieristico biennale, più di 100 lavoratori a tempo determinato, alcuni impiegati da più di 15 anni con contratti a termine, e oltre 90 lavoratori a tempo indeterminato. Oggi Wydex conta 28 lavoratori a tempo determinato e 58 a tempo indeterminato, con l'esternalizzazione di "gran parte del lavoro legato all'organizzazione del quartiere". Per questo, i sindacati annunciano iniziative di lotta anche in occasione della kermesse della meccanica agricola: "Ciò che si chiede è l'immediata riapertura del tavolo di trattative che all'ordine del giorno veda la coniugazione del turnover e delle professionalità del quartiere fieristico con la definizione dell'organizzazione del lavoro che preveda il mantenimento del lavoro diretto con il blocco delle esternalizzazioni e l'individuazione di un meccanismo di sostituzione dei tempi indeterminati che usciranno con il contratto di espansione con i tempi determinati, non nel 2040, come prospettato senza pudore dai vertici aziendali di Wydex, ma subito".