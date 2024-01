Caso Lamborghini: “Elettra è mia sorella. Il dna lo dimostra”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“Elettra Lamborghini e Flavia Borzone sono sorelle”: sarebbe questa l’asso nella manica degli avvocati dell’estetista residente a Napoli e di sua madre, Rosalba Colosimo, calato in aula durante il processo che vede imputate le due donne per diffamazione.

La storia

Tutto nasce diverso tempo fa, quando Colosimo e Borzone avevano rilasciato diverse interviste a tv e giornali in cui affermavano come Flavia fosse nata dopo una storia tra Rosalba, cantante lirica, e Tonino Lamborghini, figlio del fondatore della nota casa automobilistica Ferruccio Lamborghini e padre di Elettra. Tonino aveva prontamente denunciato madre e figlia per diffamazione, ma proprio durante l'ultima udienza del processo, sarebbe arrivato l’asso nella manica calato dai legali delle due donne Sergio Culiersi, Gian Maria Romanello e Carlo Zauli.

La prova, almeno a dire del pool di avvocati, sarebbe nel test del dna: grazie al lavoro di quattro investigatori privati, il dna di Elettra sarebbe stato prelevato da una cannuccia da cui la popstar aveva bevuto un frullato. Cannuccia che è stata fatta analizzare e che, comparando il codice genetico con quello di Flavia, non lascerebbe dubbi sulla familiarità tra le due: “Flavia ed Elettra sono sorelle, quindi Flavia è la figlia di Tonino” hanno affermato i legali delle due imputate durante l’udienza che si è svolta ieri in tribunale a Bologna.

Battaglia legale

Lo scontro, adesso, è sulla legittimità del campione di dna. Secondo i legali di Borzone e Colosimo, il materiale genetico è stato “acquisito legalmente. Quando la cannuccia è stata abbandonata si trattava di una ‘res nullius’, prelevabile dai nostri investigatori”. Tesi contestata dal legale di Lamborghini: “Il dna è stato raccolto in modo illegale – scrive Il Resto del Carlino riportando le parole di Mauro Bernardini, avvocato della famiglia –, sono dati sensibili e non possono essere raccolti senza il consenso dell’interessato. È tutto inutilizzabile”. La prossima udienza è fissata per maggio.