Insulto dal pubblico, Elettra Lamborghini ferma il concerto e manda via un gruppo di ragazzi

Elettra Lamborghini ha mandato via un gruppetto di ragazzi dal suo concerto dopo che le hanno lanciato degli insulti: "Se avete coraggio andate fuori". E i cori del resto del pubblico: "Loser, loser!" (perdenti) li hanno accompagnati verso l'uscita della discoteca di Riccione dove ieri sera si è esibita l'artista ereditiera. Una figuraccia, senza dubbio, anche se pare sia una tendenza: "Su Tiktok c'è questo trend stupidissimo per cui i ragazzi vanno ai concerti e tirano loro dei nomi . Stasera è capitato a me. Chi mi conosce sa che io non le mando a dire. Ero pietrificata da questa gente che aveva la bava alla bocca" ha scritto Lamborghini raccontando l'episodio sui social.

E infatti non le ha mandate a dire per niente: "Fuori dai cogl*oni", ha urlato a quel punto l'artista fermando il live durante l'esibizione del pezzo "Pistolero". E a quel punto ha usato la stessa arma iniziando un bel coretto "Scemo, scemo..." la cui voce del resto della sala si è aggiunta all'unisono. A quel punto il concerto è ripartito.