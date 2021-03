Elettra Lamborghini positiva al Covid: "So da chi l'ho preso. Eppure sono sempre stata attenta..."

"Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho preso il Covid". Così inizia un video postato via social da Elettra Lamborghini per tranquillizzare i fan. Infatti la cantante benchè positiva al coronavirus, come fa sapere, sta bene: "Sto bene. Al massimo ho un po' di tosse e mi cola il naso", ha detto la cantante precisando, un po' demoralizzata: "Eppure sono sempre stata attentissima, fin troppo e l'ho preso... So anche da chi l'ho perso, non devo esserne incxxx perchè d'altronde c'è poco da fare.... "

Infine lancia un appello ai suoi follower: "Mi raccomando indossate la mascherina, se no lo prendiamo tutti questo covid".

Elettra Lamborghini opinionista all'Isola dei famosi: "Carica come una balestra"

Solo pochi giorni fa l'esuberante artista bolognese gongolava per a sua imminente partecipazione come opinionista alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Ospite a Verissimo, insieme a Iva Zanicchi, Elettra aveva parlato della nuova avventura dicendosi "carica come una balestra". “È un programma che mi diverte - confidava alla conduttrice del programma, Silvia Toffanin - voglio che la gente possa trascorrere delle ore di spensieratezza. Sono contenta di intraprendere questa avventura ".