Elezioni Imola, centrosinistra con Marco Panieri in vantaggio

I primi dati dello spoglio delle elezioni comunali a Imola danno il candidato sindaco del centrosinistra, Marco Panieri, in vantaggio rispetto al candidato di centrodestra Daniele Marchetti. Sono i risultati parziali sulle sezioni scrutinate: 25 seggi su 62.

Comunali Imola, le percentuali di voto

In percentuale, Panieri è in vantaggio con il 57,06% dei voti contro il 27,65% di Marchetti. Al momento al terzo posto ci sono la civica Carmen Cappello con il 7,30% seguita da Ezio Roi (M5s) a 5,99%, ultimo Andrea Longhi con il 2%.

Dopo quasi un anno di commissariamento, a Imola 55.309 residenti ieri e oggi hanno votato per uno tra i cinque candidati sindaco.

Si tratta di quattro uomini e una donna in corsa per diventare sindaco a Imola: i candidati che si giocheranno la poltrona del Palazzo Comunale sono Carmen Cappello, Daniele Marchetti, Marco Panieri, Ezio Roi e Andrea Longhi (qui tutti i candidati e tutte le liste).

Elezioni Imola, i 5 candidati:

Carmen Cappello: "Rialzati Imola"

Carmen Cappello è la candidata civica che alle passate votazioni comunali scese in campo per tutto il centrosinistra e che oggi riassume il suo programma con il claim "Rialzati Imola" in riferimento sia ai 18 mesi di amministrazione Sangiorgi, sia alla crisi determinata dal Covid. Diritto alla casa, riqualificazione degli spazi, rilancio delle opere pubbliche, cultura come volano dell’economia cittadina sono temi chiave del programma, che devono essere sviluppati nell’ottica di un patto intergenerazionale.

Daniele Marchetti: coalizione di Centrodestra

Daniele Marchetti è il giovane leghista, già consigliere regionale. Carica che, come ha già annunciato, lascerebbe in caso di vittoria il 20 e 21 settembre 2020. La sua prima carica istituzionale è stata in consiglio provinciale, nel 2014 è stato eletto in Regione come consigliere per il suo primo mandato, poi riconfermato e infine la breve esperienza in consiglio comunale prima delle dimissioni di Manuela Sangiorgi e il commissariamento. Parliamo del programma e dei suoi capi saldi: "Grande attenzione al mondo del lavoro e dell'economia. Il nostro territorio ha bisogno di essere rilanciato e diventare attrattivo per chi vuole investire. E a proposito di investimenti, bisogna farlo sulle infrastrutture cercando di reperire fondi visto che sappiamo bene come sono messi i comuni. Non parliamo di miracoli ma di possibilità reali.“

Marco Panieri: coalizione di centrosinistra

Ex segretario del PD dell’unione territoriale di Imola Panieri è candidato per il centrosinistra. Il suo percorso era partito prima delle elezioni regionali e della vittoria di Stefano Bonaccini come anche prima del Covid-19 per poi proseguire anche durante l'emergenza con uno stravolgimento delle priorità, visti i cambiamenti sul fronte sia economico che sociale. "Il dialogo si è adattato al contesto attuale focalizzandosi come immaginabile sulla sanità, sulla quale non c'è più discussione riguardo all'autonomia. Il sistema territoriale, lo abbiamo visto, ha tenuto bene. Ho 29 anni, sono geometra ed economista per formazione, imprenditore e impiegato per professione. Il mio impegno politico è cominciato sette anni fa, quando sono entrato in consiglio comunale a Imola, la mia città".

Ezio Roi: M5S

Assessore nella Giunta Sangiorni Ezio Roi, per il candidato la legalità è al primo posto e subito dopo arrivano le tematiche ambientali. La decisione di candidarsi risale alla caduta della giunta Sangiorgi e la motivazione è legata alla disgregazione del Movimento 5 Stelle: "Che aveva lavorato bene e non volevo che il tutto venisse così vanificato. L'idea è stata subito quella del rimettiamoci in piedi e separiamo chi è fedele al M5S da chi non lo è per ricreare di nuovo qualcosa insieme".

Andrea Longhi: Imola Valori Comuni

Le dimissioni della sindaca arrivate come un fulmine a ciel sereno lasciano l'amaro in bocca e molti progetti in sospeso, progetti importanti per Imola. Nel gennaio 2020 si costituisce come Associazione Valori Comuni, che ha come scopo una partecipazione attiva alla vita cittadina e l'organizzazione di eventi volti a sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo tematiche di attualità. La pandemia e il conseguente blocco delle diverse attività di associazionismo e incontro di fatto azzerano l'attività dell'associazione stessa. La volontà di contribuire alle scelte prese nelle sedi istituzionali diventa una passione crescente tanto da diventare motivazione di una discesa in campo corale dei membri dell'associazione, Andrea Longhi viene scelto all'unanimità dal gruppo per ricoprire il ruolo di Candidato Sindaco.

