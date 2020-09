Elezioni a Imola, aperte le urne: si sceglie il nuovo sindaco

Imola torna a votare per il nuovo sindaco, e le elezioni cadono in concomitanza con il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Le urne si sono aperte oggi domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e, per contenere la pandemia da coronavirus, rimarranno aperte anche domani lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15.

Dopo quasi un anno di commissariamento 55.309 residenti oggi e domani 21 settembre sono chiamati a votare uno tra i cinque candidati sindaco. Si tratta di quattro uomini e una donna in corsa per diventare sindaco a Imola: i candidati che si giocheranno la poltrona del Palazzo Comunale sono Carmen Cappello, Daniele Marchetti, Marco Panieri, Ezio Roi e Andrea Longhi (qui tutti i candidati e tutte le liste).

Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 sono quindici i comuni dell'Emilia-Romagna che andranno al voto per le elezioni amministrative e nella provincia di Bologna sarà la sola città di Imola a rieleggere il proprio sindaco (la guida al voto con info, orari, seggi e trasporto disabili)​.

E gli imolesi andranno alle urne dopo un periodo politico parecchio tumultuoso. L'elezione della grillina Manuela Sangiorgi nel giugno del 2018 e poi le sue dimissioni il 28 ottobre 2019, il commissariamento affidato all'ex questore, prefetto e vicecapo vicario della Polizia Nicola Izzo e oggi il voto per decidere chi riprenderà in mano la situazione in un momento certamente molto complesso.

Elezioni Imola: gel e mascherina durante il voto

Per accedere ai seggi è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (scrutatori e rappresentanti di lista), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.

Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, deve essere prevista aree di attesa all'esterno.

Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C; non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. Per Queste ragioni, il Comitato tecnico scientifico non ritiene necessaria la misurazione corporea durante l'accesso ai seggi.

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici. È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio in ogni seggio/sezione elettorale per permettere l'igiene frequente delle mani.

Nei seggi - compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici adibiti a seggi elettorali- si dovrebbero prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica.