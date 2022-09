Elezioni, i bolognesi ai seggi: "Necessario votare, giusto partecipare alla vita politica" | VIDEO

È finalmente arrivato il 25 settembre, giorno delle elezioni politiche 2022. L’affluenza nazionale ai seggi alle ore 12 era oltre il 19,2%, in leggero calo rispetto alle elezioni del 2018 (alla stessa ora era del 19,5%). Per Agenzia Quorum l’affluenza è stata fino ad ora tendenzialmente più alta al nord Italia (con picchi vicini al 30%) e più bassa al sud. Nello specifico, la città di Bologna alle ore 12 aveva raggiunto circa il 23% dell’affluenza, con un aumento rispetto alle elezioni politiche del 2018 di circa lo 0,7%.

Diverse code si sono registrate in molti seggi in giro per l’Italia ma, come riportano i dati, non a causa per la massiccia affluenza. “Ci sono stati alcuni rallentamenti – dice uno dei presidenti di seggio di Bologna – soprattutto per il tagliando di controllo che rallenta un po’ le operazioni. Sono però code che si smaltiscono in poco tempo. Giovani? Prevalentemente adulti e anziani”. I temi più menzionati dagli intervistati sono stati quelli dell’ambiente e della crisi energetica. Tutti, inoltre, si sono augurati un’affluenza massiccia: “È giusto votare e partecipare alla vita politica. Specialmente per i giovani, è importante che diano la propria preferenza”.

