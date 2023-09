Elezioni regionali 2024, FI apre il valzer candidati: "No a imposizioni"

Per Forza Italia serve un civico per strappare l'Emilia-Romagna al Pd. Non ne fa mistero Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale degli azzurri, oggi a Bologna per presentare il nuovo coordinamento cittadino. I forzisti si preparano a vagliare i possibili nomi ("ci stiamo guardando attorno") da proporre alla coalizione con l'obiettivo di conquistare per la prima volta la Regione ad inizio 2025. Quell'elezione sarà "molto contendibile" secondo i berlusconiani, che però vorrebbero un civico a guidare la coalizione di centrodestra.

La richiesta a Fratelli d'Italia e Lega "è quella di decidere insieme, come si sta facendo anche per i Comuni capoluogo per le amministrative del prossimo anno, e trovare un candidato che sia il più possibile credibile. Io credo tanto in un candidato civico che possa dare affidabilità e attrarre anche voti di centrosinistra per la sua credibilità e concretezza". Con un avviso chiaro: "non accetteremo imposizioni, dovremo collaborare e andare avanti con un dialogo aperto".

Per il coordinatore bolognese di Forza Italia, Angelo Scavone, il candidato andrà scelto anche in base alla scelta che farà il centrosinistra. Noi preferiremmo scendesse in campo il sindaco Lepore, Schlein-orientato, così libererebbe forze al centro. Invece Bonaccini si è un po' perso tra diversi ruoli...". Ma è proprio sull'attuale amministrazione regionale che si appuntano le critiche di Fi. Per quanto riguarda l'emergenza numero uno, le conseguenze dell'alluvione in Romagna, "purtroppo Bonaccini continua ad urlare che non ci sono le risorse- afferma Tassinari- così si crea un panico inaccettabile nei confronti della popolazione. Le risorse invece ci sono e il commissario sta effettuando l'erogazione dei fondi" per gli interventi infrastrutturali da realizzare.