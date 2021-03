Elezioni sindaco 2021, il Comune pensa di spostare seggi fuori da scuole

Spazi altri rispetto alle scuole per votare. E' la possibilità che si sta affacciando egli uffici tecnici del Comune per permettere il voto in tempo di pandemia. Il dettaglio arriva dal Question Time, dove la leghista Francesca Scarano ha interpellato la risposta dell'assessora Elena Gaggioli.

Si parlerebbe per ora di una parte di seggi, non tutti, e per questo Gaggioli ha chiesto "ai presidenti di Quartiere" di individuare nell'ambito del proprio territorio "spazi alternativi alle sedi scolastiche, che consentano l'allocazione di parte dei seggi elettorali in immobili di proprietà comunale".

Il piano era già nell'aria da qualche tempo, precisa Gaggioli, anche perché fino al'altro giorno la data delle elezioni era rimasta a giugno, ma ora c'è più tempo. Non sarà però cosa facile, dal momento che "ci sono delle norme che riguardano la scelta dei seggi elettorali" come quella che "il fabbricato che accoglie il seggio elettorale deve poter ospitare un numero di sezioni superiori a quattro, ma mai maggiore di dodici", oltre alla esigenza di avere spazi grandi e accessibili anche per i portatori di handicap.

"In più c'è un'altra questione" continua Gaggioli, che è quella delle "conoscibilità della collocazione del seggio da parte del cittadino" che di norma è da sempre abituato a identificare il proprio seggio in base alla scuola, seggio peraltro che compare nella tessera elettorale.

"Non appena avremo individuato le prime strutture -prosegue Gaggioli- è prevista la costituzione di un tavolo di lavoro composto da figure tecniche" in modo da "provare a spostare una parte, perché bisogna anche usare un criterio di realtà, dei seggi fuori dalle scuole"