Elezioni Unibo, colpo di scena ballottaggio: tre ex candidati convergono su Molari

A pochi giorni dal ballottaggio, arriva il colpo di scena nelle elezioni Unibo per il nuovo rettore. Tutti e tre i candidati esclusi al primo turno infatti, nelle giornata di ieri, hanno dato il loro endorsement per uno dei candidati ancora in corsa, il direttore del dipartimento di scienze agroalimentari Giovanni Molari.

Il tutto si è consumato ieri pomeriggio nel giro di poche ore: prima gli ex in corsa Giuliana Benvenuti e Maurizio Sobrero, e poi anche Pier Paolo Gatta hanno progressivamente dichiarato pubblicamente il sostegno a Molari, portando in dote una riserva di voti che schiaccerebbe la giurista fuori dalla competizione.

Mentre il beneficiario della cordata gongola e rilancia convinto il suo progetto ("Vado avanti sereno, con convinzione" ha ringraziato Molari), La diretta concorrente ai ballottaggi di martedì e mercoledì prossimi però non si scompone più di tanto, sebbene non nasconda fastidio e ne parli alla 'Dire', togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

"A un programma e una visione di ampio respiro -ha sferzato Finocchiaro- si è preferito contrapporre un patto di potere secondo logiche spartitorie", che vedono un avvicinamento tra "candidati che poco o nulla hanno in comune".

Per questo, in vista del ballottaggio della settimana prossima, "sono più che fiduciosa- dice Finocchiaro- perché molti colleghi sono indignati da questo accordo e dall'idea di poter essere spostati come birilli". Anzi, l'aspirante rettrice si dice "sicura che questo accordo avrà un effetto boomerang a mio favore". Quindi, affonda il colpo. "Per tutta la campagna elettorale sono stata attaccata come donna dei poteri forti- si sfoga Finocchiaro- questo è il patto delle arroganze deboli. In questa situazione di quattro contro uno, io sono l'unica candidata libera e indipendente".