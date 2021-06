Dopo le Primarie, le elezioni Unibo: si vota il nuovo rettore

Archiviate le primarie del centrosinistra, in programma per la domenica appena passata, questo fine giugno un altro appuntamento con le urne è stato segnato in agenda: si tratta delle elezioni dell'Ateneo per eleggere il nuovo rettore, che porterà l'Alma Mater fino al 2027.

Elezioni Unibo; Date e votanti e regole

Le elezioni in prima battuta si terranno il 22 e 23 giugno, mentre l'eventuale turno di ballottaggio è fissato per il 29 e 30 giugno. La platea coinvolta è di 6191 persone, tra professori e ricercatori anche a tempo determinato, studenti del Consiglio e rappresentanti nei vari organi e personale tecnico amministrativo. Il voto però è ponderato: per studenti e personale Ata rispettivamente sarà applicato un coefficente di 0,39 e 0,18.



Le votazioni si terranno nei seguenti giorni:

Primo turno:

22 giugno 2021 dalle 9:00 alle 19:00;

23 giugno 2021 dalle 9:00 alle 16:00;

Eventuale ballottaggio:

29 giugno 2021 dalle 9:00 alle 19:00;

30 giugno 2021 dalle 9:00 alle 16:00.

Le votazioni si terranno in modalità telematica da remoto, attraverso la piattaforma di voto elettronico 'U-Vote' del Cineca.