Emergenza in Piemonte, il nucleo elicotteri di Bologna al lavoro per i soccorsi

Il nucleo di elicotteri di Bologna ancora impegnato in Piemonte a Prarolo, e nella provincia di Vercelli, per effettuare soccorsi a persone in pericolo a causa dell'esondazione del fiume Sesia.

La chiamata di soccorso è di oggi pomeriggio, ore 14:00, qundo l'elicottero con l'equipaggio e gli aerosoccorritori si è alzato in volo dal reparto (nei pressi del Marconi). Interventi in corso.