Elicottero basso sopra Bologna: sorvoli per tutta la mattina

Ha ronzato e volato basso per tutta la mattina un po' in tutte le parti del centro storico e aree limitrofe, sollevando più di un interrogativo sulla natura dell'attività in corso. Curiosità e anche un po' di apprensione stamane per un elicottero, poi identificato in un velivolo della Guardia di Finanza di Bologna, che in diversi momenti della mattinata ha compiuto dei sorvoli a bassa quota tra il quartiere Saragozza e il rione Cirenaica.

In diversi hanno anche chiamato i numeri di emergenza per avere informazioni più dettagliate su una eventuale emergenza in corso, ma la natura del sorvolo -hanno poi fatto sapere dalle Fiamme gialle- è stata prettamente tecnico-logistica, nella fattispecie delle riprese video per archiviare immagini di repertorio).